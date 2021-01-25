Экономика

09:54 25.01.2021

Samsung может построить завод за $17 млрд в США

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Samsung может построить завод за $17 млрд в США

Южнокорейская Samsung Electronics Co. может инвестировать $17 млрд в строительство завода по производству чипов в Аризоне, Техасе или Нью-Йорке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы и осведомленные источники.

Компания рассматривает два участка в и около Финикса, еще два в Остине и крупный промышленный комплекс в округе Дженеси, штат Нью-Йорк, сказал один источник газеты.

Важным фактором в принятии решения Samsung о расширении производства являются стимулы властей США, которые могут превзойти условия, предлагаемые другими странами, и более низкие издержки в других регионах.

США оценивают возможность выделения миллиардов долларов на наращивание производства чипов в стране, чтобы снизить зависимость от поставок из Тайваня, Китая и Южной Кореи. Новые стимулирующие меры были включены в оборонный бюджет, принятый в январе, однако они еще должны получить финансирование.

Согласно переписке Samsung и властей Гудиера, штат Аризона, где компания рассматривает возможность строительства завода, на предприятии может быть нанято до 1,9 тыс. человек, а его эксплуатация может начаться к октябрю 2022 года. Местные власти предлагают ряд стимулов, включая налоговые льготы и улучшение инфраструктуры.

Власти США ранее не выделяли федеральной помощи на строительство заводов по выпуску чипов. Однако пандемия продемонстрировала, как нарушение глобальных цепочек поставок может привести к перебоям импорта ключевых компонентов для важных технологий, и вызвала интерес США к увеличению самодостаточности.

По данным прошлогоднего доклада Boston Consulting Group, рост производства микросхем в Азии в последние десятилетия привел к снижению доли США до примерно 12%. Аналитики компании отмечают, что для изменения этой тенденции необходимо значительное финансирование.

В 2020 году Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) объявила, что построит завод стоимостью $12 млрд в Аризоне, и в декабре приобрела земельный участок для реализации проекта.

Samsung с 1990-х гг. имеет предприятие по производству чипов в Остине, штат Техас. В прошлом году компания приобрела там дополнительный земельный участок. Samsung просит местные власти перенести дорогу около завода.

Обсуждения стимулов для проекта Samsung были включены в повестку для властей Остина и близлежащего Тейлора.

Представители властей Техаса, Аризоны, Нью-Йорка и Samsung не ответили на запрос комментариев WSJ или отказались комментировать информацию о заводе.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Samsung может инвестировать по меньшей мере $10 млрд в завод в Остине.

Акции Samsung в понедельник подорожали на 3%.

Теги: #сша #samsung #завод
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