Экономика

10:58 30.01.2019

"ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем 16,7% акций "Одессаоблэнерго"

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"ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем 16,7% акций "Одессаоблэнерго"

"ДТЭК Нефтегаз", отвечающий за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК, стал собственником 16,77% акций АО "Одессаоблэнерго", свидетельствуют данные в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Кроме того, согласно системе раскрытия информации, ООО "ВС Энерджи интернейшнл Украина" увеличила свою долю в "Одессаоблэнерго" с 31,52% до 51,52% акций.

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В свою очередь "ВС Энерджи интернешнл Н.В." и ЧАО "Киевоблэнерго", которым ранее принадлежали 17,98% и 9,25% акций соответственно, теперь акциями общества не владеют.

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy. При этом уже в середине января операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК – "ДТЭК Нефтегаз" стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго".

Теги: #одессаоблэнерго #дтэк #нефтегаз
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