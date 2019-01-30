Экономика

10:22 30.01.2019

"Укртатнафта" приостановит производство и отгрузку авиатоплива из-за непогашения ГФС налоговых векселей

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"Укртатнафта" приостановит производство и отгрузку авиатоплива из-за непогашения ГФС налоговых векселей

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) намерено приостановить производство и отгрузку авиатоплива из-за блокирования Государственной фискальной службой (ГФС) Украины погашения налоговых векселей.

"Оформление векселей осуществляется в соответствии с изменениями положений налогового кодекса, вступивших в силу с 1 января 2019 года. Поскольку процесс погашения налоговых векселей остается заблокированным ГФС, это с начала января привело к блокированию средств компании в сумме 131 млн грн", - отмечается в пресс-релизе компании.

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Согласно сообщению, ГФС также применила к "Укртатнафте" штрафные санкции в размере 13 млн грн за поставку топлива в праздничные дни 1-2 января, когда фискальные органы не осуществляли прием и регистрацию векселей.

О сложившейся ситуации с отсутствием механизма погашения налоговых векселей при реализации керосина компания проинформировала руководство страны.

"Укртатнафта" имеет остатки топлива в аэропорту "Борисполь" в количестве 2,2 тыс. тонн, которые может поставлять, но при отсутствии соответствующего реагирования государственных органов и позиции ГФС, вынуждена прекратить производство и отгрузки авиатоплива", - отмечается в пресс-релизе.

"Укртатнафта" эксплуатирует Кременчугский НПЗ. Проектная мощность завода по переработке сырья – 18,6 млн тонн в год, номинальная – около 7,3 млн тонн в год.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры экс-владельцев ПриватБанка и бизнесмена Александра Ярославского.

Теги: #гфс #авиатопливо #укртатнафта
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