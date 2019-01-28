Экономика

16:02 28.01.2019

ДТЭК готов конкурировать в ВИЭ на условиях аукционов

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ДТЭК готов конкурировать в ВИЭ на условиях аукционов

ДТЭК, крупнейший частный энергохолдинг Украины, активно поддерживает скорейший переход на систему аукционов при стимулировании развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и конкурировать на этих новых условиях, заявил генеральный директор энергохолдинга Максим Тимченко агентству "Интерфакс-Украина" в Давосе.

"Нас не только не пугает (переход на систему аукционов – ИФ), а мы активно это поддерживаем и продвигаем на экспертном уровне соответствующий закон. Переход к аукционам – это то, что должно в ближайшее время в Украине произойти, и мы готовы конкурировать, впрочем, как и в других бизнесах", – сказал он в кулуарах "Украинского завтрака", организованного Фондом Виктора Пинчука.

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М.Тимченко выразил надежду, что парламент вскоре примет во втором чтении соответствующий закон, чтобы Украина соответствовала международным трендам не только на уровне технологий производства электроэнергии, но и по регуляторной среде.

Глава ДТЭК напомнил, что компания с начала основания поддерживает мировые тренды в энергетике и достаточно давно заявила о стратегическом решении активно увеличивать свое присутствие в альтернативной энергетике, начав еще в 2010 году первый проект в этой сфере – Ботиевская ВЭС мощностью 200 МВТ. По его словам, до конца текущего года планируется сформировать портфель активов в ВИЭ на уровне 1 ГВт, из которых 500 МВт – ветроэнергетика и 500 МВт – солнечная.

"В настоящее время мы реализуем эти планы. Никопольская (солнечная) станция в 200 МВт начнет работать уже в марте, первая очередь Приморской ВЭС (100 МВт – ИФ) также заработает в марте. И до конца года мы завершим те проекты, которые сейчас активно строятся", – сообщил М.Тимченко.

"Естественно, мы на этом не останавливаемся. Сейчас мы разрабатываем проекты для дальнейшего строительства. Нашими приоритетами будет ветрогенерация", – добавил гендиректор ДТЭК.

Теги: #давос #виэ #тимченко #дтэк
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