Миссия ЕС по оценке инфраструктурных проектов Приазовья прибудет в Украину в конце недели

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что с 27 января по 2 февраля в Украине будет работать миссия Европейского Союза, цель которой - оценить возможности совместной реализации ряда проектов инфраструктурного развития Приазовья.

"Согласно нашим договоренностям, миссия приезжает 27 января и будет работать до 2 февраля. Надо системно поработать и продолжить реализацию стратегической задачи - обновления Украины и Азовского региона", - сказал В.Гройсман во время специального совещания в пятницу, информирует пресс-служба украинского Кабмина.

Глава украинского правительства напомнил, что приезд такой миссии был одной из тем его переговоров с руководством Европейского Союза и руководством правительства Германии в конце прошлого года.

"Вопрос Азовского моря стал особенно актуальным, когда россияне начали блокировать наши порты и соответствующим образом блокировать наши экономические возможности. Мы договорились, в том числе во время последнего заседания Совета ассоциации с ЕС (в декабре в Брюсселе), что наши партнеры совместно с нами помогут нам реализовать ряд инфраструктурных проектов", - отметил В.Гройсман.

Он отметил, что таких проектов сейчас шесть. Среди них - строительство автодороги "Запорожье – Мариуполь", электрификация и модернизация нескольких железнодорожных участков, в том числе – "Камыш-Заря – Волноваха".

По словам премьера, выполнение поставленных задач вполне вписывается в общегосударственные инфраструктурные программы, соответствует целям промышленного развития и будет способствовать экономическому развитию региона Азовского моря.

В.Гройсман поручил министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну и руководителю Укравтодора Славомиру Новаку встретиться с миссией ЕС и обеспечить условия работы специалистов.