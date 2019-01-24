Экономика

14:18 24.01.2019

Члены-компании ЕБА сообщают об остановке на таможне большинства грузов

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Члены-компании ЕБА сообщают об остановке на таможне большинства грузов

Ряд компаний, являющихся членами Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), сообщили о приостановке таможенного оформления большинства своих грузов, вследствие чего у некоторых компаний задержано до 70 грузовиков, сообщила ассоциация.

"Помимо этого, по сообщениям бизнеса, инспекторы таможен лишены технической возможности согласовывать таможенную стоимость на основании предоставленных документов (применения первого метода определения таможенной стоимости), в случае срабатывания системы анализа рисков по индикативным ценам", – указывает ЕБА в пресс-релизе.

Ранее исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщала о задержке таможенного оформления грузов, с которыми 40 компаний-членов ЕБА столкнулись еще 17 января.

Теги: #таможня #грузы #еба
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