Экономика

19:00 21.01.2019

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро, использовав новые правила защиты данных

1 мин читать
Франция оштрафовала Google на 50 млн евро, использовав новые правила защиты данных

 Французский регулятор оштрафовал Alphabet Inc., материнскую компанию Google, на 50 млн евро, воспользовавшись ужесточением правил защиты данных в ЕС.

Французская Комиссия по делам информационных технологий и правам человека (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL), посчитала, что Google нарушила законодательство ЕС, требующее от компаний доносить до пользователей информацию о том, как собираются и используются их персональные данные, а также получать их согласие на сбор этих данных.

Вступление в силу общего регламента ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR, регулирующего распространение и использование личных данных европейцев, 25 мая 2018 года, дало национальным регуляторам европейских стран право взыскивать с серьезных нарушителей штрафы в размере до 4% глобальных годовых продаж. До вступления в силу GDPR, размер штрафа мог составлять максимум 150 тыс. евро.

CNIL, главный орган страны в области защиты персональных данных, заявила, что размер штрафа "оправдан тяжестью нарушений ключевых принципов GDPR".

"Несмотря на ряд инструментов, введенных Google, допущенные нарушения лишают пользователей ключевых гарантий того, что обработка их данных не приведет к раскрытию важной информации об их частной жизни", - отмечается в заявлении CNIL.

Размер штрафа, небольшой для Google, является крупнейшим, наложенным в рамках GDPR.

Теги: #франция #google #штраф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС

АМКУ оштрафовал основателя ПГ "Пан Курчак" на 170 тыс. грн за приобретение контроля над одним из предприятий группы без разрешения

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 760 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 г.

Потери французских торговцев от протестов "желтых жилетов" оцениваются в 2 млрд евро

АМКУ оштрафовал на 6,7 млн грн "Котнар-М" за использование бренда ирландской компании без разрешения

"АМИК Украина" заплатила в бюджет штраф АМКУ и пеню на 25 млн грн

АМКУ оштрафовал "ВС Энерджи Интернешнл Украина" на 1 млн грн

Укрсоцбанк оспорит 30,5 млн грн штрафа НБУ за слабый финмониторинг

НБУ оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн грн за выдачу более 1 млрд грн наличных без должной проверки клиентов

Франция и Германия работают над каналом платежей Ирану в обход санкций США

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет с коммерчески интересными для инвестора объемами

Российская сторона затягивает трехсторонние газовые переговоры в ожидании предстоящих выборов

Сложности с газовым транзитом через Украину в этом году отсутствуют

"Газпром" предлагает продлить действующие контракты с "Нафтогазом" после 2019г даже без консультаций – глава МИД Украины

ЗСТ с Израилем упростит для Украины торговлю с ЕС и другими странами - мнение

"Газпром" отказывается от признания решений стокгольмского арбитража и нового газового законодательства

Украина получила предложения об условиях транзита и его объемах после 2019г и берет два месяца на обсуждение

"Укравтодор" инициирует ужесточение норм весовых ограничений

"Нафтогаз" готов снизить претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд в случае подписания долгосрочного контракта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА