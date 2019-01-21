Экономика

18:30 21.01.2019

"Укравтодор" инициирует ужесточение норм весовых ограничений

1 мин читать
"Укравтодор" инициирует ужесточение норм весовых ограничений

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" инициирует переход на более жесткие европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств – Директиву 96/53/ЕС от 25.07.1996 года.

"Если говорить языком цифр, то с массой 40 тонн в Европе в соответствии с упомянутой директивой могут двигаться только отдельные, как правило, комбинированные грузовые автомобили с 4-6 осями, тогда как для наиболее распространенных в Украине 2-осных и 3-осных грузовиков такие параметры установлены на уровне 18-24 тонн", – поясняет "Укравтодор" в пресс-релизе в понедельник.

Он указывает, что его инициатива предусматривает определение максимально допустимых параметров фактической массы и нагрузки на ось транспортных средств в зависимости от их конструкций, что соответствует европейским правилам перевозки грузов.

"Укравтодор" напоминает, что сейчас отечественные правила дорожного движения допускают максимальную фактическую массу автомобиля в размере 40 тонн, а для контейнеровозов - 44 тонны, и такой подход к установлению габаритно-весовых параметров существенно отличается от других европейских стран.

"Согласно исследованиям ученых, разрушительное воздействие автомобиля на дорогу зависит не только от фактической массы, но и от количества осей в транспортном средстве. Именно поэтому зарубежный опыт основан на установлении максимальной фактической массы автомобиля в зависимости от конструкции грузовика", – поясняет госагентство.

Теги: #транспорт #укравтодор #вес #стандарты
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов

В Харькове планируют поднять стоимость проезда в электротранспорте

"Укроборонпром" начнет в 2019г переход на техстандарты НАТО

ВБ выделит грант в размере $1 млн на разработку ТЭО скоростного коридора на Троещину

"Укравтодор" по итогам строительного сезона-2018 выполнил 95% плана по ремонту и строительству автодорог

Акции протеста с перекрытием дорог государственного значения продолжаются в ряде областей

Навигацию на Днепре продлили до конца года

ГАСУ в ходе аудита деятельности Укравтодора в 2015-2017 годах выявила финансовые нарушения на почти 190 млн грн

"Наш край" призывает провести проверку ценообразования в общественном транспорте

Еврокомиссия утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет с коммерчески интересными для инвестора объемами

Российская сторона затягивает трехсторонние газовые переговоры в ожидании предстоящих выборов

Сложности с газовым транзитом через Украину в этом году отсутствуют

"Газпром" предлагает продлить действующие контракты с "Нафтогазом" после 2019г даже без консультаций – глава МИД Украины

ЗСТ с Израилем упростит для Украины торговлю с ЕС и другими странами - мнение

Франция оштрафовала Google на 50 млн евро, использовав новые правила защиты данных

"Газпром" отказывается от признания решений стокгольмского арбитража и нового газового законодательства

Украина получила предложения об условиях транзита и его объемах после 2019г и берет два месяца на обсуждение

"Нафтогаз" готов снизить претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд в случае подписания долгосрочного контракта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА