"Укравтодор" инициирует ужесточение норм весовых ограничений

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" инициирует переход на более жесткие европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств – Директиву 96/53/ЕС от 25.07.1996 года.

"Если говорить языком цифр, то с массой 40 тонн в Европе в соответствии с упомянутой директивой могут двигаться только отдельные, как правило, комбинированные грузовые автомобили с 4-6 осями, тогда как для наиболее распространенных в Украине 2-осных и 3-осных грузовиков такие параметры установлены на уровне 18-24 тонн", – поясняет "Укравтодор" в пресс-релизе в понедельник.

Он указывает, что его инициатива предусматривает определение максимально допустимых параметров фактической массы и нагрузки на ось транспортных средств в зависимости от их конструкций, что соответствует европейским правилам перевозки грузов.

"Укравтодор" напоминает, что сейчас отечественные правила дорожного движения допускают максимальную фактическую массу автомобиля в размере 40 тонн, а для контейнеровозов - 44 тонны, и такой подход к установлению габаритно-весовых параметров существенно отличается от других европейских стран.

"Согласно исследованиям ученых, разрушительное воздействие автомобиля на дорогу зависит не только от фактической массы, но и от количества осей в транспортном средстве. Именно поэтому зарубежный опыт основан на установлении максимальной фактической массы автомобиля в зависимости от конструкции грузовика", – поясняет госагентство.