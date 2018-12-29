ГК "Фокстрот" планирует расширять портфель торговых центров в Украине

Девелоперская компания Depot Development Group из группы (ГК) "Фокстрот" (Киев), развивающая сеть торговых центров Depo't в Украине, намерена расширять портфель торговой недвижимости в регионах Украины путем покупки готовых объектов и строительства новых, сообщил руководитель ГК "Фокстрот" Валерий Маковецкий.

"У нас есть несколько проектов строительства и ряд проектов расширения/обновления действующих объектов", - сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" В.Маковецкий.

При этом он уточнил, что ГК не планирует строить ТЦ в Киеве, так как это специфический рынок "с длительной и не очень высокой отдачей вложенного капитала".

"У нас другая стратегия: строительство коммерческой недвижимости в регионах Украины. Мы стараемся приобретать уже готовые и, с нашей точки зрения, ликвидные, небольшие объекты. В следующем году мы запланировали строительство хорошего объекта в центре Чернигова, сейчас разрабатываем проект реконструкции. Также ведем реконструкцию своего объекта в Кривом Роге, пристраиваем полноценный спортивный комплекс с бассейном для сети Sportlife. Планируем реформат ТЦ в Запорожье, увеличение нашего ТЦ в центре Кропивницкого. Плюс, возможно, мы примем участие, как партнеры, в одном из харьковских объектов", - рассказал о планах В.Маковецкий.

По его словам, это будут небольшие ТЦ областного масштаба, общая площадь каждого из них составит порядка 10-15 тыс. кв. м.

Как сказал В.Маковецкий, торговый центры Depo't демонстрируют хорошие показатели работы, поэтому вопрос о продаже пока не стоит.

"Этот бизнес демонстрирует неплохую эффективность. Объекты стабильно прибыльные. Арендные ставки в этом году выросли порядка 30%. Поэтому мы планируем развивать данное направление бизнеса и вопроса продажи пока не стоит", - резюмировал руководитель ГК "Фокстрот".

Depot Development Group – девелоперская компания полного цикла (от поиска земельного участка и создания концепции, до сдачи в аренду и последующего управления готовым объектом).

Компания создана в 2007 году в составе ГК "Фокстрот".

Портфель Depot Development Group объединяет порядка 150 объектов торговой, офисной и складской недвижимости в Украине и Молдове, в частности, магазины "Фокстрот". Общая площадь объектов в управлении - около 260 000 м.кв.

ГК "Фокстрот" развивает бренды "Фокстрот. Техника для дома", "Техношара", "Секунда" (часовой ритейл), торговые центры DEPO’t, Fantasy Town, Depot Development Group (управление недвижимостью).

Руководителями ГК являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

Уставный капитал компании составляет 160 млн грн.

Полный текст эксклюзивного интервью В.Маковецкого будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина"