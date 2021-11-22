Экономика

14:43 22.11.2021

"Фокстрот" выдал 2,3 млн электронных чеков, что составляет 90% продаж

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"Фокстрот" выдал 2,3 млн электронных чеков, что составляет 90% продаж

За первый год реформы по внедрению программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) "Фокстрот" выдал своим покупателям 2,3 млн электронных чеков, что составляет 90% всех продаж в розничных магазинах и официального интернет-магазина бренда FOXTROT.UA.

Как сообщили в пресс-службе компании, "Фокстрот" наладил процесс выдачи небумажных чеков при доставке товара покупателям городов-миллионников (Киев, Львов, Днепр, Одесса, Харьков) и еще в 27 городах Украины.

"Электронный чек своими преимуществами усиливает наш бренд, поскольку соответствует стратегически важному для нас тренду диджитализации торговли. Это новшество станет must have на рынке электроники, ведь чем прозрачнее и безопаснее продавец, тем больше у него покупателей, тем сильнее его позиции на рынке", – прокомментировал год работы с ПРРО исполнительный директор компании "Фокстрот" Алексей Зозуля.

Как сообщалось, ПРРО вступили в силу 1 августа 2020 года, во исполнение принятых осенью 2019 года законов №128-IX "О внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и №129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Внедрение программного РРО, продуцирующего электронные чеки, в "Фокстроте" началось 1 сентября 2020 года с сигнального проекта с электронными кассами от производителя Checkbox в двух столичных магазинах. Уже через полгода новация прижилась во всех регионах и бренд вышел на цифру в 1 млн электронных чеков в оффлайн и онлайн-торговле.

Зозуля подчеркнул основные преимущества работы с электронным чеком: экономия времени и торговой площади.

"Фискальный чек автоматически посылается в личный кабинет покупателя или на его электронную почту, а значит, на распечатку расчетного документа не тратится время. Фискальный чек подтверждает безопасность покупки и обеспечивает послепродажное обслуживание", - пояснил Зозуля.

Надежность выбора электронного чека подтверждает тот факт, что все электронные чеки от "Фокстрота" хранятся на фискальном сервере налоговой службы Украины.

В компании назвали еще одно преимущество: продавец, работающий с ПРРО, и его клиент вносят свой вклад в сохранение окружающей среды.

По словам Зозули, за год работы с электронными чеками только в "Фокстроте" сэкономили 185 км бумаги в листах формата А4, сохранив от вырубки 3,5 тонны деревьев на изготовление этой бумаги.

"Фокстрот" - одна из крупнейших торговых сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине. По состоянию на ноябрь 2021 года бренд является омниканальним (оффлайн и онлайн торговля), охватывает 165 магазинов в 90 областных и районных центрах Украины и интернет-магазин FOXTROT.UA.

Бренд "Фокстрот" развивает группа компаний "Фокстрот", соучредители – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

Теги: #недвижимость #фокстрот
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