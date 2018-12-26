Российские санкции не повлияют на работу СГ "ТАС" – глава правления

Санкции Российской Федерации не окажут влияния на работу страховой группы "ТАС" (Киев), сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления компании Павел Царук .

"Внесение страховой группы "ТАС" в санкционный список РФ никоим образом не повлияет на работу нашей компании, поскольку мы являемся украинской компанией и не имеем никаких контактов и бизнеса с РФ или на ее территории", - подчеркнул он.

Как сообщалось, правительство РФ 25 декабря расширило с 68 до 75 список юрлиц, в отношении которых введены санкции во исполнение указа президента "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ", включив в него, в частности, подконтрольные государству Укрэксимбанк и "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт".

Согласно опубликованному во вторник постановлению правительства РФ, в обновленный перечень также вошли принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

СГ "ТАС" за 11 месяцев 2018 привлекла 1,266 млрд грн страховых платежей, что на 37,4% превышает сумму премий, собранных ею в январе-ноябре 2017 года. Объем выплат по заключенным договорам страхования за 11 месяцев достиг 492,32 млн грн, что на 48,9% больше суммы возмещений компании за аналогичный период прошлого года.

СГ "ТАС" зарегистрирована в 1998 году. Является универсальной компанией, предлагающей клиентам более 80 видов страховых продуктов по различным видам добровольного и обязательного страхования. Имеет разветвленную региональную сеть: 28 региональных дирекций и филиалов и 450 офисов-продаж по всей территории Украины.