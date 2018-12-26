Экономика

14:42 26.12.2018

Российские санкции не повлияют на работу СГ "ТАС" – глава правления

2 мин читать

Санкции Российской Федерации не окажут влияния на работу страховой группы "ТАС" (Киев), сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления компании Павел Царук .

"Внесение страховой группы "ТАС" в санкционный список РФ никоим образом не повлияет на работу нашей компании, поскольку мы являемся украинской компанией и не имеем никаких контактов и бизнеса с РФ или на ее территории", - подчеркнул он.

Как сообщалось, правительство РФ 25 декабря расширило с 68 до 75 список юрлиц, в отношении которых введены санкции во исполнение указа президента "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ", включив в него, в частности, подконтрольные государству Укрэксимбанк и "Центрэнерго", "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт".

Согласно опубликованному во вторник постановлению правительства РФ, в обновленный перечень также вошли принадлежащее Сергею Тигипко ЧАО "Страховая группа "ТАС", ООО "Первая логистическая компания" Максима Шкиля и ООО "Транспортно-экспедиторское предприятие (ТЭП) "Вертикаль" Романа Василевского.

В отношении юридических и физических лиц, попавших в список, и подконтрольных им организаций применяется блокирование безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы России.

СГ "ТАС" за 11 месяцев 2018 привлекла 1,266 млрд грн страховых платежей, что на 37,4% превышает сумму премий, собранных ею в январе-ноябре 2017 года. Объем выплат по заключенным договорам страхования за 11 месяцев достиг 492,32 млн грн, что на 48,9% больше суммы возмещений компании за аналогичный период прошлого года.

СГ "ТАС" зарегистрирована в 1998 году. Является универсальной компанией, предлагающей клиентам более 80 видов страховых продуктов по различным видам добровольного и обязательного страхования. Имеет разветвленную региональную сеть: 28 региональных дирекций и филиалов и 450 офисов-продаж по всей территории Украины.

Теги: #тас #санкции_рф
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Санкции России не повлияют на работу ТЭП "Вертикаль", вагонов компании на территории РФ нет – топ-менеджер

Нацбанк не видит рисков в связи с российскими санкциями к Укрэксимбанку

Санкции России не повлияют на работу "Первой логистической компании", - собственник

"Энергоатом" не видит серьезных рисков с топливообеспечением из-за попадания "ВостГОКа" в санкционный список РФ

Санкции РФ будут применяться к компаниям, связанным с включенными в санкционные списки физлицами – юристы

Минпромторг РФ заявляет о готовности внести предложения по изменению санкций в отношении Украины

Российские санкции могут повлиять на работающие в Крыму украинские торговые сети – эксперты

Ярославский о санкциях РФ: это вопрос из политической плоскости

Санкции РФ не повлияют на деятельность и финансовый результат "Кернела"

Супруги Гереги вошли в санкционный список России

ПОСЛЕДНЕЕ

СНБО Украины на заседании утвердит гособоронзаказ на 2019 год – Порошенко

Госдолг Украины в ноябре возрос в долларовом выражении на 0,6%, в гривневом на 1,4% - Минфин

"Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в 6 областях из-за непогоды

НБУ сигнализирует об ослаблении инфляционных рисков и улучшении инфляционных ожиданий

"Укроборонпром" в 2018г передал ВСУ более 2500 ед. высокоточного вооружения

"Укрлэндфарминг" в 2019 г. планирует привлечь в компанию более 2 тыс. работников

Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEA

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 2,8 млрд куб. м

Brent стабилизировалась после падения в среду ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года

СК "ВУСО" заключила договор страхования с авиакомпанией "Джоника"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА