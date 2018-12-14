Экономика

13:39 14.12.2018

Запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" на 34% больше прошлогодних

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Запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" на 34% больше прошлогодних

Запасы угля на складах теплоэлектростанции (ТЕС) "ДТЭК Энерго" по состоянию на 14 декабря 2018 года составляют 1,31 млн тонн, что на 34% (на 264 тыс. тонн) чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

"К середине декабря мы накопили на складах в 1,3 раза больше угля, чем на аналогичную дату прошлого года. Из них практически 90% - украинский уголь", – цитирует пресс-служба компании слова директора по генерации электроэнергии "ДТЭК Энерго" Сергея Куриленко.

Запасы угля на складах станций были увеличены с целью обеспечения стабильной работы ТЭС в разгар отопительного сезона.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

"ДТЭК Энерго" завершило январь-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 3,395 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале компания получила 2,009 млрд грн чистого убытка,

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #уголь #запасы #дтэк
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