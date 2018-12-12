Экономика

12:58 12.12.2018

Суд перенес на 18 декабря рассмотрение спора о советниках для приватизации 5 госкомпаний

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Суд перенес на 18 декабря рассмотрение спора о советниках для приватизации 5 госкомпаний

Шестой апелляционный административный суд 11 декабря перенес на 18 декабря заседание по вопросу обжалования результатов конкурса по отбору инвестиционных советников для приватизации пяти государственных компаний, сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

"Заседание суда, которое должно разблокировать утверждение Кабинетом министров назначения инвестиционных советников на пять предприятий большой приватизации, перенесли на 18 декабря", – написал он в Facebook в среду.

По его словам, основанием стало заявление истца компании "Гарант Торнтон" об отводе председательствующего судьи в составе судейской тройки.

"Это намеренное затягивание старта приватизации, этой компании еще изначально не нужен был честный и прозрачный конкурс. Они пришли "срывать" результаты отбора, и они свою задачу выполняют", – утверждает В.Трубаров.

По его мнению, затягивание дела путем отвода судей может длиться месяцами.

"Между тем Одесский припортовый завод (ОПЗ) простаивает, а отобранный инвестсоветник Pericles Global Advisory в составе консорциума White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не может приступить к реальным шагам по подготовке к продаже", – констатировал и.о.главы ФГИ.

Он добавил, что угольная компания "Краснолиманская", "Завод "Электротяжмаш", Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и фармацевтическая компания "Индар" тоже стали заложниками этого судебного иска.

Как сообщалось, ООО "Грант Торнтон" 21 и 22 августа обратилось в Окружной административный суд Киева с исками к ФГИ, в которых просила признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для "Электротяжмаша", "Краснолиманской" и "Индара". Иск к ФГИ с требованием отменить решения конкурсной комиссии по отбору советников ОГХК и ОПЗ подало также ООО "АК Маршаллер и партнеры", а в сентябре все они были объединены в одно дело.

В рамках обеспечительных мер суд запретил Кабинету министров утверждать отобранных Фондом советников.

В свою очередь ФГИ подал иск против "Грант Торнтон" об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации, где он, в частности, просит суд взыскать 10 млн грн компенсации.

Теги: #приватизация #суд #госкомпании
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