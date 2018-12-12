Экономика

10:20 12.12.2018

Порошенко требует прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий

2 мин читать
Порошенко требует прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора ПАО "Укрпошта" Игоря Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

"Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это никак не должно отразиться на пенсионном обеспечении наиболее уязвимых слоев населения", - сказал П.Порошенко на встрече с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором "Укрпошты" И.Смелянским в Киеве в среду.

По его словам, этому должно содействовать соглашение между "Укрпоштой" и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий.

Глава государства отметил, что на предыдущей встрече 30 октября поставил ряд задач, которые надо выполнять.

П.Порошенко также напомнил свою позицию о недопустимости закрытия почтовых отделений в сельской местности и увольнения почтальонов.

"Мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса "Укрпошты", - подчеркнул он.

По словам президента, 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки "Укрпошты" по доставке пенсий.

"Приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов, почтовых сообщений или их отправка. Это фактически, ... для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром", - подчеркнул он.

Как сообщается на сайте президента, П.Порошенко поручил В.Омеляну и присутствующему на встрече первому заместителю главы администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплат почтальонов.

"Я от своих требований не отступлюсь", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также порекомендовал И.Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты: "Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан".

В свою очередь, И.Смелянский отметил, что берет все поручения к выполнению.

Согласно декларации И.Смелянского за 2017 год, его зарплата от ПАО "Укрпошта" составила 3млн 958тыс 541 грн (за год).

Теги: #укрпошта #порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрпошта" оперативно решила с ПриватБанком конфликт о нечестной конкуренции

"Укрпошта" обещает отключить терминалы ПриватБанка за нечестную конкуренцию

Порошенко подписал госбюджет-2019

Товарооборот между Украиной и Литвой за 9 мес. вырос на 17%

Еврокомиссия выделила Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи

ВТБ оставляет за собой право обратиться в суд за взысканием с Порошенко расходов на покупку у него банка в 2006г

"Укрпошта" не планирует изменений в работе с клиентами после введения военного положения

Порошенко: Запуск ракет-носителей Antares и Vega - это успешный пример сотрудничества Украины с американскими и европейскими компаниями

Товарооборот между Украиной и Словакией в I пол.-2018 увеличился на 36%

Международный аэропорт "Ужгород" заработает к концу года

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть растет на данных о сокращении запасов в США, Brent торгуется у $60,8 за баррель

США ожидают в 2019г баланса на нефтяном рынке и сохранения текущих цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+

ЕС перечислил Украине EUR500 млн 1-го транша макрофинансовой помощи – Минфин

Минздрав Украины получит более 57 млрд грн из госбюджета-2019

ICE хочет продолжить торговлю нефтью в Лондоне после Brexit

Госавиаслужба согласовала регулярные рейсы МАУ из Киева в Эр-Рияд, Дамам и Джидду

Перевозчики опасаются возить быттехнику в Молдову через приграничные области после введения ВП - дистрибьютор

Руководитель ФГИ заявил об отмене конкурса по продаже "Центрэнерго"

Кабмин подаст апелляцию на решение суда о восстановлении Насирова в должности главы ГФС

НБУ может минимум на полгода продлить действие нормы об обязательной продаже валюты в размере 50% - банкиры

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА