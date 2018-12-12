Порошенко требует прекратить закрытие почтовых отделений в сельской местности и не увеличивать тарифы на доставку пенсий

Президент Украины Петр Порошенко считает недопустимым увеличение тарифов на доставку пенсий, увольнение почтальонов и закрытие почтовых отделений в сельской местности, а также просит генерального директора ПАО "Укрпошта" Игоря Смелянского пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.

"Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это никак не должно отразиться на пенсионном обеспечении наиболее уязвимых слоев населения", - сказал П.Порошенко на встрече с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и гендиректором "Укрпошты" И.Смелянским в Киеве в среду.

По его словам, этому должно содействовать соглашение между "Укрпоштой" и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий.

Глава государства отметил, что на предыдущей встрече 30 октября поставил ряд задач, которые надо выполнять.

П.Порошенко также напомнил свою позицию о недопустимости закрытия почтовых отделений в сельской местности и увольнения почтальонов.

"Мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса "Укрпошты", - подчеркнул он.

По словам президента, 500 млн грн в госбюджете должны компенсировать убытки "Укрпошты" по доставке пенсий.

"Приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов, почтовых сообщений или их отправка. Это фактически, ... для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром", - подчеркнул он.

Как сообщается на сайте президента, П.Порошенко поручил В.Омеляну и присутствующему на встрече первому заместителю главы администрации президента Виталию Ковальчуку проконтролировать вопрос доставки пенсий, сохранения почтовых отделений и обеспечения зарплат почтальонов.

"Я от своих требований не отступлюсь", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также порекомендовал И.Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты: "Лично от меня, настоятельно рекомендую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан".

В свою очередь, И.Смелянский отметил, что берет все поручения к выполнению.

Согласно декларации И.Смелянского за 2017 год, его зарплата от ПАО "Укрпошта" составила 3млн 958тыс 541 грн (за год).