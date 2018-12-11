ФГИ готовится к отмене конкурса по продаже "Центрэнерго" - источник

Фонд госимущества (ФГИ) Украины готовится объявить об отмене конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго", сообщили агентству "Интерфакс-Украина" два информированных источника.

"С утра согласовывается текст сообщения Фонда об отмене конкурса по продаже "Центрэнерго", – сказал один из них во вторник.

По словам собеседников агентства, основной аргумент для принятия такого решения – несоответствие поданных документов необходимым требованиям.

В то же время один из источников указал, что шанс на продолжение конкурса еще остается, однако вероятность такого сценария очень низка.

Народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook днем во вторник опубликовал пост, в котором утверждает, что с заявлением об отмене конкурса в самое ближайшее время должен выступить Кабинет министров Украины.

В ФГИ и правительстве пока официально не комментируют эти сообщения и ход конкурса.

Как сообщалось, 29 октября 2018 года ФГИ объявил о проведении конкурса по продаже 78,289% акций ПАО "Центрэнерго" по стартовой цене 5 млрд 984,992 млн грн. Продажа назначена на 11:00 13 декабря 2018 года. Конкурс состоится при наличии минимум двух участников, один из которых – иностранный.

После объявления конкурса первоначально о намерении участвовать в нем заявили шесть компаний, из которых документы с финансовой гарантией, согласно имеющимся у агентства данным, подали ООО "Укрдонинвест" (Киев), бенефициаром которого выступает бизнесмен Виталий Кропачев, и белорусское унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", принадлежащее крупнейшему частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис".

ПАО "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза – до 1 млрд 891,063 млн грн. Выручка выросла на 2,1% – до 10,919 млрд грн, совокупная стоимость активов – на 17,4%, до 10,074 млрд грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные, пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.