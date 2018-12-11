Экономика

15:23 11.12.2018

Corum Group поставит эстонской VKG еще 8 электроподстанций

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Corum Group поставит эстонской VKG еще 8 электроподстанций

 Компания Corum Group, бизнес-блок в составе "ДТЭК Энерго", заключила контракт с эстонским концерном Viru Keemia Grupp (VKG) на поставку восьми подстанций КТПВ-400 для сланцедобывающей шахты Оямаа (Ojamaa).

Согласно пресс-релизу Corum во вторник, отгрузка подстанций запланирована на февраль-март 2019 года. Это будет пятая партия подстанций, отгружаемая с 2014 года. Суммарно за этот период Corum Group поставила шахте 16 подстанций типа КТПВ разных модификаций.

"Подстанции этой партии будут модифицированы с учетом пожеланий клиента: оснащены счетчиком электроэнергии DMG-200, автоматическим выключателем Susol, аппаратом защиты от утечек тока на землю АЗУР-4ПП. Комплектация подстанции позволяет, в частности, контролировать работу подключаемого электрооборудования через общую автоматизированную систему управления шахты ", - цитирует пресс-служба менеджера по электрооборудованию Сергея Подоляна.

По словам директора по производству и техническому развитию Corum Group Александра Дятлова, для электрооборудования компании не опасны технологические перегрузки при эксплуатации, оно может прослужить 30 лет без капитального ремонта.

"Наша стратегическая задача в перспективе двух лет - завоевать максимальную долю емкости эстонского рынка подстанций, доведя их количество до 15-20 шт. в год", - отмечает он.

Corum Group объединяет машиностроительные активы финансово-промышленной группы "СКМ". В 2017 году доля экспорта компании выросла до 41%. Ключевые страны присутствия – Россия, Казахстан, Польша, Вьетнам, Эстония.

Концерн VKG является ведущим производителем сланцевого масла и химикатов.

Теги: #corum_group #аэс #дтэк #эстония
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