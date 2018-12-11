АМКУ расследует ситуацию с интегрированным в платформу "Лига.Закон" сервисом "SMS-маяк"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование относительно возможного нарушения законодательства об экономической конкуренции госпредприятием "Национальные информационные системы" ("НАИС"), а именно - возможным злоупотреблением монопольным положением на рынке информирования о государственных регистрационных действиях.

"АМКУ начал расследование ситуации с сервисом "SMS-маяк", интегрированного в платформу "Лига.Закон". При помощи этого сервиса в Минюсте предлагают следить за изменениями статуса своего недвижимого имущества", - написала в Facebok государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"НАИС создало условия, при которых участником рынка информирования о государственных регистрационных действиях является один субъект хозяйствования - ООО "Лига.Закон", подчеркнула она.

Сервис за 30 грн в месяц информирует об изменениях в Госреестре имущественных прав на недвижимое имущество, а за 36 грн – дает возможность отслеживать факт подачи заявления на проведение регистрационного действия по изменению статуса конкретных объектов, пояснила она.

Предпосылкой для решения АМКУ было проведение расследования по заявлению ООО "Современные системы домоуправления".

В частности, в ходе расследования установлено, что 26 октября 2016 года, когда Кабинет министров принял распоряжение о реализации пилотного проекта по информированию в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, между НАИС и ООО "Лига.Закон" был заключен меморандум о реализации и сопровождении соответствующего онлайн-сервиса.

Помимо этого, в ноябре-2016 НАИС и "Лига.Закон" заключили договор о сотрудничестве, а также договор о предоставлении компанией "Лига.Закон" указанному госпредприятию соответствующих услуг.

"Со времени введения пилотного проекта к ГП "НАИС" поступали предложения от субъектов хозяйствования (OpenDataBot, ПриватБанк, заявителя) о расширении круга субъектов, которым предоставляются услуги SMS-информирования о регистрационных действиях, а также предложения по реализации информирования с использованием интернет-платформ. Однако, указанным субъектам ГП "НАИС" отказало в сотрудничестве на основании того, что введенный пилотный проект является временной мерой, а предложения от других субъектов хозяйствования и подключения других провайдеров сервисной услуги целесообразно рассмотреть после завершения реализации пилотного проекта и внесения по его результатам изменений в законодательство", - написала А.Загребельская.