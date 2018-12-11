АРМА повторно выставило на продажу арестованный рыбацкий сейнер "Норд" со скидкой до 10%

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) повторно выставило на продажу на площадке OpenMarket госпредприятия СЕТАМ арестованное судно-сейнер "Норд" (бортовой номер М -13-0057) со стартовой ценой 1,46 млн грн, что на 10% меньше предыдущей стартовой цены.

Как сообщается во вторник на сайте Министерства юстиции Украины, проведение торгов запланировано на 26 декабря 2018 года. Стартовая цена – 1 млн 468 тыс. 473 грн. Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) – 101 тыс. 636 грн.

"Согласно правилам проведения торгов АРМА снова выставила лот со снижением цены, что существенно увеличит внимание со стороны покупателей к судну", - отметил генеральный директор ГП "Сетами" OpenMarket Виктор Вишнёв.

Судно построено в 1989 году в г.Азов (Ростовская область РФ). Длина судна - 23,6 метра, ширина - 6,5 м. Мощность главного двигателя - 165 кВт. Чистая вместимость - 32 т.

Судно находится в Бердянском морском порту.

Как сообщалось, 7 ноября АРМА уже выставляло на продажу на площадке OpenMarket арестованное судно "Норд" со стартовой ценой в размере 1 млн 626 тыс. 181 грн, с гарантийным взносом в 81 тыс. 309 грн и минимальным шагом аукциона в 16 тыс. 262 грн.

На участие в торгах зарегистрировалось 12 участников. При этом никто из участников вовремя не уплатил гарантийный взнос (81,3 тыс. грн) и система, согласно действующему законодательству, была вынуждена отказать им в регистрации.

Планируется, что средства от реализации поступят на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда.

В октябре прокуратура АР Крым передала арестованное судно "Норд" в АРМА.

В 2017 году на OpenMarket продали семь морских судов, в том числе рыбацкие лодки, химовозы и два российских танкера.