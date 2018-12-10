Таможни за 2 недели оформили 1 тыс. авто на иностранных номерах

Таможни оформили 1 тыс. автомобилей на иностранных номерах с 26 ноября, когда был оформлен по новому законодательству первый автомобиль, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.

"Черновицкая таможня осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на "еврономерах". Это был легковой автомобиль марки "Nissan Qashqai+2" 2011 года выпуска", – отметило ведомство, уточнив при этом, что таможенная стоимость этого автомобиля составила 194,6 тыс. грн.

При этом в госбюджет его собственник уплатил почти 87,9 тыс. грн, из которых 8,5 тыс. грн – за несоблюдение сроков условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.

Всего по данным ГФС с 26 ноября и по сей день в бюджет перечислено 65,8 млн грн за оформление таких автомобилей.

"Экономия граждан составила 38,6 млн грн", – отметили в ведомстве.

Наибольшее количество автомобилей оформили в Черновицкой таможне (438 шт.) и Волынской (260 шт.). При этом 824 автомобиля с иностранной регистрации были растаможены с уплатой 8,5 тыс. грн или 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, свидетельствуют данные ГФС. За

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. "евроблях") установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможки в течение 90 календарных дней.

Базовые ставки акцизного налога составляют EUR50 для авто на бензиновых двигателях с объемом до 3 тыс. см куб., для автомобилей с большим объемом двигателя - EUR100. Для авто с дизелем до 3,5 тыс. куб. см - EUR75 и EUR150 – для авто на более мощных двигателях. Размер акциза будет равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста (последний ограничен 15).

В начале декабря глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Н.Южанина заявляла о блокировке таможенного оформления транспортных средств с иностранной регистрацией, что грозит срывом реализации узаконенной парламентом льготной процедуры растаможки таких авто.