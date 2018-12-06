"Укртрансгаз" заявляет о подаче РГК фиктивных заявок на поставку газа и попытке срыва отопительного сезона

АО "Укртрансгаз" (УТГ), являющийся оператором газотранспортной системы, заявляет о попытках "Региональной газовой компании" (РГК), которая управляет большинством газсбытов, сорвать поставки газа потребителям во время отопительного сезона.

Как сообщила пресс-служба УТГ в четверг, 3 декабря аффилированные с группой РГК компании, в частности, ООО "РГК Трейдинг" и газсбыты синхронно подали в информационную платформу оператора газотранспортной системы (ГТС) фиктивные заявки на поставку газа около 100 потребителям, которые уже имели номинации на декабрь от своих действующих поставщиков.

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"Такая аномальная активность компаний РГК была зафиксирована во всех регионах Украины, кроме Кировоградской, Одесской, Донецкой и Луганской областей", – отмечается в сообщении.

В УТГ также уточнили, что обычно оператор ГТС, если и получает одинаковые заявки (от нескольких операторов на одного потребителя), то их количество не превышает двух в день. Чаще всего это происходит из-за технических ошибок. В таких случаях УТГ, согласно Кодексу ГТС, вынужден дополнительно запросить у потребителя подтверждение, в результате чего увеличивается срок обработки номинации.

Кроме этого, согласно заявлению оператора ГТС, с 3 декабря облгазы, входящие в группу РГК, начали отключать газ предприятиям и учреждениям социальной сферы.

"Отключение происходили, начиная с 03 декабря, в нарушение установленной законом процедуры под предлогом якобы отсутствия подтвержденных номинаций. Их очевидная цель – дискредитировать работу государственного предприятия "Укртрансгаз" и незаконным способом стать поставщиком для ряда крупных и платежеспособных потребителей газа", – отмечается в заявлении и уточняется, что в настоящее время ситуация полностью урегулирована сотрудниками УТГ.

"Укртрансгаз" также сообщил, что расценивает такую ситуацию как "попытку масштабной дестабилизации рынка природного газа" и обращается к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Антимонопольному комитету и Службе безопасности Украины с просьбой принять все необходимые по привлечению к ответственности всех вовлеченных лиц.

В свою очередь в "РГК Трейдинг" опровергли обвинения и заявили, что алгоритм работы информационной платформы, администрируемой "Укртрансгазом", не допускает возможности поставщикам завести две или более номинаций на одного и того же потребителя. В частности, поставщик может подать номинацию на потребителя только в том случае, если на него еще не была заведена номинация от другого поставщика.

"Мы считаем, что заявление "Укртрансгаза" свидетельствует о попытке переложить ответственность за невозможность наладить нормальное и своевременное подтверждение номинаций для потребителей", – сказано в заявлении РГК.

"Региональная газовая компания" занимается управлением около 20 газораспределительных компаний по всей Украине.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.