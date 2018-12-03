Экономика

10:17 03.12.2018

Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

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Гройсман: "Северный поток–2" – это форма замаскированной войны против Европы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал российский газовый проект "Северный поток-2" скрытой формой войны против европейских газовых потребителей, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Северный поток-2" - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это - быть зависимым от России в энергетически и политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России", - сказал Владимир Гройсман в интервью "Die Welt" в воскресенье.

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Премьер отметил, что предложил европейским партнерам управлять украинской ГТС совместно.

"Мы предложили партнерам на Западе совместно управлять нашей газотранспортной системой. Способность ее составляет 140 млрд куб. м. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1 тыс. дней. Это большой потенциал", - добавил глава правительства.

Теги: #северный_поток_2 #европа #война
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