Экономика

14:20 29.11.2018

Таможни за 4 дня оформили по новым правилам 15 авто на еврономерах, в бюджет перечислено 890 тыс. грн

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Таможни за 4 дня оформили по новым правилам 15 авто на еврономерах, в бюджет перечислено 890 тыс. грн

Таможни с начала действия новых правил ввоза автомобилей на иностранной регистрации оформили 15 таких транспортных средств, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"В бюджет перечислено 890 тыс. грн, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривень", – указала ГФС в сообщении на сайте.

Один из этих автомобилей находился в Украине с нарушением таможенных правил, что потребовало уплаты взноса в размере 8,5 тыс. грн, отметило ведомство.

Как сообщалось, 25 ноября вступили в силу принятые Верховной Радой законы об изменениях правил ввоза автомобилей на иностранных номерах, которые, в частности, предусматривают уплату акцизного налога по сниженной ставке в течение 90 календарных дней.

В течение 180 дней со дня вступления в силу новых правил действует возможность таможенного оформления транспортных средств, которые нарушили сроки и условия режимов временного ввоза или транзита при условии уплаты 500 необлагаемых налогом минимумов (8,5 тыс. грн).

Теги: #таможня #еврономера #гфс
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