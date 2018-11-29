Суд Киева перенес заседание по обжалованию результатов отбора советников для приватизации 5 госкомпаний

Окружной административный суд Киева перенес на 11 декабря заседание по вопросу обжалования результатов конкурса на отбор инвестиционных советников для приватизации пяти государственных компаний, сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

"Судебное заседание, которое могло разблокировать утверждение Кабмином инвестиционных советников на пяти предприятиях "большой" приватизации, в том числе на ОПЗ, перенесли на 11 декабря. Причина – неявка заявителя, компании "Гарант Торнтон", которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестсоветников", – написал он в соцсети Facebook в четверг.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева запретил Кабинету министров утверждать советников по приватизации принадлежащих государству контрольных пакетов акций ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), госпредприятий "Угольная компания "Краснолиманская", "Завод "Электротяжмаш" и ЧАО "Индар".

ООО "Грант Торнтон" 21 и 22 августа обратилось в Окружной административный суд Киева с исками к ФГИ, в которых просила признать недействительными результаты конкурсов по отбору советников для "Электротяжмаша", "Краснолиманской" и "Индара". Иск к ФГИ с требованием отменить решения конкурсной комиссии по отбору советников ОГХК и ОПЗ подало также ООО "АК Маршаллер и партнеры", а в сентябре все они были объединены в одно дело.

В свою очередь ФГИ подал иск против "Грант Торнтон" об опровержении недостоверной информации и защите деловой репутации, где он, в частности, просит суд взыскать 10 млн грн компенсации.

По мнению "Грант Торнтон", указанные конкурсы по отбору советников прошли с грубыми правонарушениями при проведении вторых этапов 30-31 июля 2018 года. По данным компании, в присутствии всех участников конкурса не были распечатаны конверты с конкурсными предложениями и определено их соответствие требованиям, а также не были определены лучшие конкурсные предложения путем начисления баллов и победители этих конкурсов. Компания также утверждает, что предложенное ею как фиксированное, так и зависящее от результатов приватизации вознаграждение в ряде случаев ниже, чем соответствующее ценовое предложение компаний, признанных победителями конкурсов.