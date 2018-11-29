Госпродпотребслужба будет в 2019г проводить проверки операторов рынка без предупреждения

Государственный контроль операторов рынка пищевой продукции в 2019 году будет риск-ориентированным и проводиться без предварительного предупреждения субъектов проверки, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы в четверг.

"Меры государственного контроля в 2019 году будут осуществляться без предупреждения (уведомления) оператора рынка, кроме аудита и других случаев, когда такое предупреждение является необходимым условием обеспечения эффективности государственного контроля", - отмечается в сообщении Госпродпотребслужбы.

По данным ведомства, в случаях, которые составляют исключение, ведомство будет уведомлять операторов за три рабочих дня до проверки.

Кроме того, Госпродпотребслужба обнародовала план проверок на 2019 год. Ознакомиться с документом можно на сайте ведомства.

Как сообщалось, в апреле-2018 вступил в силу закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных". Согласно ему, контроль стал риск-ориентированным и должен проводиться с периодичностью, достаточной для повышения безопасности продуктов. В частности, предприятие, отнесенное к высокой степени риска, будет проверяться раз в квартал.

Вступление в силу этого закона предусматривает готовность бизнеса к приходу представителя органа контроля без предупреждения. Это не касается аудита системы НАССР – аудит постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР, проводится при условии уведомления оператора рынка не позднее, чем за три рабочих дня до его осуществления.

Ранее, согласно закону "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", была предусмотрена обязанность госоргана предупредить предприятие о проверке за 10 дней до ее начала.

С 4 апреля 2018 года, в случае поступления обращения гражданина о нарушениях в сфере безопасности пищевых продуктов, Госпродпотребслужба вправе осуществлять внеплановые проверки без получения согласия органа государственной власти, который осуществляет формирование политики в этой сфере (Государственной регуляторной службы или Министерства аграрной политики и продовольствия).