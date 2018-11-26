"Укрпошта" не планирует изменений в работе с клиентами после введения военного положения

ПАО "Укрпошта" не планирует изменений в части клиентского обслуживания после введения военного положения, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

"Все предусмотренные законом действия будут осуществлены, однако они не будут заметны подавляющему большинству наших клиентов, и мы со своей стороны будем делать все, чтобы это было именно так. Выплата пенсий и пересылка почтовой корреспонденции осуществляется в штатном режиме. Далее все будет зависеть от того, что и в каком формате примет Верховная Рада", - отметил он.

И.Смелянский также подчеркнул, что в случае, если на почтовую связь со страной-агрессором правительством Украины будут наложены ограничения – "Укрпошта" будет их выполнять, при этом стараясь не нарушить обязательства Украины в рамках Всемирного Почтового Союза.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в понедельник по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения.