Рада в четверг намерена утвердить в целом госбюджет-2019

Народные депутаты планируют в четверг утвердить в целом законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте парламента, помимо госбюджета, парламентарии намерены утвердить сопутствующие законодательные инициативы, в частности изменения в Налоговый кодекс в части администрирования.

Кроме того, нардепы завершат рассмотрение во втором чтении законопроекта, которое начали в среду, с изменениями в законодательство относительно расследования некоторых категорий правонарушений.

Опубликованная повестка дня на четверг включает большое количество законопроектов, среди которых - изменения в законодательство в части рекламы, финансовых услуг, о защите от субсидированных импорта, демпингового импорта.

Верховная Рада также намерена внести некоторые изменения в госбюджет на 2018 год.