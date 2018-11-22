Экономика

10:14 22.11.2018

Рада в четверг намерена утвердить в целом госбюджет-2019

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Рада в четверг намерена утвердить в целом госбюджет-2019

Народные депутаты планируют в четверг утвердить в целом законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Согласно повестке дня, опубликованной на сайте парламента, помимо госбюджета, парламентарии намерены утвердить сопутствующие законодательные инициативы, в частности изменения в Налоговый кодекс в части администрирования.

Кроме того, нардепы завершат рассмотрение во втором чтении законопроекта, которое начали в среду, с изменениями в законодательство относительно расследования некоторых категорий правонарушений.

Опубликованная повестка дня на четверг включает большое количество законопроектов, среди которых - изменения в законодательство в части рекламы, финансовых услуг, о защите от субсидированных импорта, демпингового импорта.

Верховная Рада также намерена внести некоторые изменения в госбюджет на 2018 год.

Теги: #бюджет #рада
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