Нефть восстанавливается после обвала накануне

Цены на нефть эталонных марок пытаются отыграть падение накануне, вызванное неопределенностью в отношении планов ОПЕК относительно сокращения добычи.

Кроме того, падение во вторник усилилось из-за действий крупнейших банков, продававших фьючерсы в рамках ребалансировки своих позиций на фоне снижения цен, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники на рынке.

Некоторые американские нефтепроизводители также начали фиксировать прибыль от хеджевых ставок, сделанных ранее в текущем году и в прошлом году, говорят источники.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 кв подорожали на $1,05 (1,68%) - до $63,53 за баррель. На торгах во вторник их цена рухнула на $4,26 (6,38%) и составляла на закрытие $62,53 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,96 (1,8%) - до $54,39 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $3,77 (6,59%), завершив торги на отметке $53,43 за баррель.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что Саудовская Аравия "реагирует" на его призывы удержать цены на нефть на низком уровне. Такие заявления вызвали опасения, что ОПЕК+ может в итоге не договориться о сокращении добычи в 2019 году.

Определенную поддержку рынку оказали неожиданные данные Американского института нефти (API), указавшие на снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,55 млн баррелей. Сокращение запасов фиксируется впервые с середины сентября.

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Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения запасов на 3,45 млн баррелей.