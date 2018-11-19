Индекс ПФТС в понедельник замедлил снижение

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник просел на 0,63% - до 579,64 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 11,53 млн грн, в том числе акциями – 0,75 млн грн.

Среди индексных акций подешевели бумаги "Укрнафты" (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,07%).

Выросли в цене акции "Донбассэнерго" (+1,82%), "Укртелекома" (+0,71%) и "Центрэнерго" (+0,7%).

Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,67% - до 1785,81 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,69% - до 459,14 пункта при объеме торгов 2,733 млн злотых (19,95 млн грн).

В "индексной корзине" дешевели акции "Кернела" (-2,44%) и агрохолдинга ИМК (-2,08%).

С ростом стоимости торговались акции "Астарты" (+1,72%) и "Агротона" (+0,48%).