Экономика

13:00 19.11.2018

Danske Bank предлагал деньги за молчание об отмывании средств

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Говард Уилкинсон, сообщивший правоохранительным органам о масштабных нарушениях в эстонском подразделении Danske Bank, заявил, что банк предлагал ему деньги за молчание.

Как заявил информатор суду, средства предлагались ему в рамках выходного пособия в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации, сообщает агентство Bloomberg.

Г.Уилкинсон полагает, что в махинациях с отмыванием средств участвовали как минимум 10 банков, включая 3 подразделения Danske. При этом лишь через одно американское подразделение неназванного крупного европейского банка были проведены средства в объеме около $150 млрд.

Расследования в отношении Danske Bank проводят регуляторы ЕС и США. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире.

Danske Bank - крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене. Филиалы Danske Bank Group осуществляют банковскую деятельность в 14 странах мира.

Теги: #danske_bank
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