Экономика

17:59 19.03.2019

Группа инвесторов из 19 стран подала в суд на Danske, требуя возместить ущерб в $475 млн

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Группа инвесторов из 19 стран подала в суд на Danske, требуя возместить ущерб в $475 млн

Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн.

Иск подан американскими юридическими фирмами Grant & Eisenhofer и DRRT, говорится в сообщении Grant & Eisenhofer, опубликованном PRNewswire.

Иск, направленный в суд 14 марта, представляет интересы институциональных инвесторов, в числе которых государственные пенсионные фонды, правительственные организации и управляющие активами из Европы, Азии, Австралии и Северной Америки.

"На сегодняшний день 169 институциональных инвесторов, в том числе многие крупнейшие пенсионные фонды мира, понесли значительные убытки от бесконтрольного отмывания денежных средств через отделение Danske Bank в Эстонии", - отмечается в сообщении.

Инвесторы потеряли почти $9 млрд после разоблачений схем мошенничества и отмывания денег в Danske Bank, в результате чего котировки акций банка упали более чем наполовину.

"Настоящий скандал не в том, что небольшое отделение иностранного банка вышло из-под контроля. Это шокирующее сокрытие преступления, в которое было вовлечено и руководство банка. Руководство Danske Bank скрывало огромные риски, связанные с отмыванием денег, продолжая рисовать "розовую картину" для инвесторов. В течение многих лет руководство не раскрывало информацию об этой проблеме, а затем искажало степень своего участия в этой схеме, рекламируя политику и практику банка по борьбе с отмыванием денег", - цитируется в сообщении адвокат Grant & Eisenhofer Олав Хаазен

Теги: #danske_bank #иск #суд
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