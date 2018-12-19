В Эстонии задержали уже десять человек по делу об "отмывании" денег в местном отделении Danske Bank

Число задержанных в Эстонии бывших сотрудников банка Danske, подозреваемых в причастности к крупномасштабному отмыванию зарубежных средств, возросло до десяти.

Как сообщила в среду пресс-служба государственной прокуратуры Эстонии, у правоохранительных органов есть "основания подозревать, что задержанные умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег".

По информации надзорного ведомства, полиция задержала десятерых бывших сотрудников банка Danske за два дня - вторник и среду.

Ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение датского банка Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годы прошел 201 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Количество совершенных сделок остается неизвестным. В данное время из 15 тыс. закрытых на сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс. "Серые" сделки связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших на сегодня деятельность.

Как рассказал СМИ руководитель проводившего расследование адвокатского бюро Оле Спирманн, "среди клиентов из числа нерезидентов граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств". Среди 15 тыс. нерезидентов - 23% граждане РФ, 12% - Латвии, 9% Кипра, 4% - Великобритании. "Решение о том, кто из них на самом деле отмывал деньги, должна принять финансовая инспекция Эстонии", сказал О.Спирманн.

Под подозрение попали 42 работника эстонского отделения банка.

31 июля этого года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело по ограниченному числу эпизодов в эстонском филиале Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Б.Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

По данным The Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Из-за скандала в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген, попросивший у общества Эстонии, клиентов и инвесторов банка извинения.

В октябре правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. Рапорт поручено составить эксперту, избранному министром финансов Тоомасом Тынисте.

В ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США.