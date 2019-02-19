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13:00 19.02.2019

Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

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Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.

Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.

Теги: #закрытие #danske_bank #эстония #фининспекция
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