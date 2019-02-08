Франция повторно проведет расследование по делу Danske Bank
Власти Франции возбудили официальное расследование дела Danske Bank, крупнейшего банка Дании, об отмывании денежных средств через эстонское подразделение.
Расследование касается сделок на общую сумму в 21,6 млн евро. Банк должен выплатить залог на сумму в 10,8 млн евро, говорится в сообщении Danske.
Danske попал под следствие во Франции в октябре 2017 года. Около года назад французские власти изменили статус Danske Bank с фигуранта расследования на свидетеля, однако в январе текущего года банк получил вызов на допрос от судьи Парижского трибунала большой инстанции, которому поручено это дело, с целью обсудить текущее положение дел. Сообщалось, что статус банка может быть изменен, и он может снова оказаться под следствием.
В письме французского судьи также отмечалось, что объем расследования был расширен, в него были включены дополнительные транзакции, совершенные в 2007-2014 годах.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.