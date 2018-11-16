Экономика

12:39 16.11.2018

Рекорды «Запорожстали» вошли в Книгу рекордов Украины

2 мин читать
Рекорды «Запорожстали» вошли в Книгу рекордов Украины

В день своего 85-летнего юбилея, 16 ноября 2018 года комбинат «Запорожсталь» получил подтверждение об установленных рекордах, зарегистрированных в Национальном проекте рекордов Украины. Это строительство доменной печи №3 и реализация общественной экологической инициативы «Спасем Днепр вместе!».

С приходом в 2012 году на «Запорожсталь» нового собственника Группы Метинвест комбинат взял курс на активное развитие и реконструкцию производства. Проведена масштабная экологическая модернизация предприятия, частью которой стала реконструкция доменной печи №3. Реконструкцию провели за рекордно короткое для национальной промышленности время – 8 месяцев, тогда как обычно на реализацию подобного проекта уходит полтора года. Всего в экологические проекты комбината за этот период инвестировано порядка 9 млрд грн собственных средств.

Второй национальный рекорд – реализация общественной экологической акции «Спасем Днепр вместе!». За период с 2012 года в реку выпущено 160 тыс. особей рыб, собрано 124 тонны мусора, высажено 715 деревьев. А этой осенью к юбилею комбината во время акции «Спасем Днепр вместе!» работники предприятия высадили еще 85 кленов на о. Хортица.

— В наших традициях – всегда двигаться вперед. Мы существенно увеличили объемы производства. Более того, в этом году мы превзошли рекорд производства 1979 года по суточной выплавке чугуна – 13 837 тонн. Признание рекордов «Запорожстали» на национальном уровне вдохновляет нас на новые достижения, — отмечает генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

ПАО «Запорожсталь» - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

Теги: #запорожсталь #экология #рекорд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМПУ зафиксировала загрязнение акватории Николаевского морпорта городским коллектором

"Запорожсталь" в рамках экологической акции организовал высадку на Хортице кленовой аллеи и зарыбление Днепра

"Запорожсталь" за 10 мес. нарастила выпуск проката на 9,7%

АМПУ зафиксировала загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского морпортов

На "Запорожстали" состоялась международная научно-техническая конференция по ГМК

Посол Швеции в Украине отмечает подвижки "Запорожстали" на пути экологической модернизации по примеру европейских компаний

"Запорожсталь" совместно с заповедником провела экоквест по Хортице по программе "Спасем Днепр вместе!"

"Запорожсталь" модернизирует учебную базу для будущих металлургов

Кабмин предлагает Раде повысить акцизный и экологический налоги и рентную плату за использование радиочастот на 9%

"Запорожсталь" в I полугодии направила на выполнение соцобязательств по колдоговору более 250 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Драги оптимистичен по поводу экономики еврозоны, но предупредил о возможном замедлении инфляции

"Укргазвыдобування" намерено до конца 2019г построить СЭС мощностью 3 МВт

АМКУ оштрафовал "Мастер Авиа" и аэропорт "Киев" суммарно на 2,5 млн грн за антиконкуретные согласованные действия

Миру грозит торговая "холодная война" из-за США и КНР - министр финансов Франции

Участие в эксперименте мониторинга эмоций является добровольным – МХП

Агрохолдинг ИМК за 9 мес. увеличил чистую прибыль на 16,2%

ЧБТР рассматривает возможность финансирования строительства ВЭС в Херсонской области

Столичный ТРЦ White откроется до конца 2020г – UTG

Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах Германии

ВТБ Банк (Киев) ввел дополнительную 15% комиссию на снятие наличных и переводы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА