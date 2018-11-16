Рекорды «Запорожстали» вошли в Книгу рекордов Украины

В день своего 85-летнего юбилея, 16 ноября 2018 года комбинат «Запорожсталь» получил подтверждение об установленных рекордах, зарегистрированных в Национальном проекте рекордов Украины. Это строительство доменной печи №3 и реализация общественной экологической инициативы «Спасем Днепр вместе!».

С приходом в 2012 году на «Запорожсталь» нового собственника Группы Метинвест комбинат взял курс на активное развитие и реконструкцию производства. Проведена масштабная экологическая модернизация предприятия, частью которой стала реконструкция доменной печи №3. Реконструкцию провели за рекордно короткое для национальной промышленности время – 8 месяцев, тогда как обычно на реализацию подобного проекта уходит полтора года. Всего в экологические проекты комбината за этот период инвестировано порядка 9 млрд грн собственных средств.

Второй национальный рекорд – реализация общественной экологической акции «Спасем Днепр вместе!». За период с 2012 года в реку выпущено 160 тыс. особей рыб, собрано 124 тонны мусора, высажено 715 деревьев. А этой осенью к юбилею комбината во время акции «Спасем Днепр вместе!» работники предприятия высадили еще 85 кленов на о. Хортица.

— В наших традициях – всегда двигаться вперед. Мы существенно увеличили объемы производства. Более того, в этом году мы превзошли рекорд производства 1979 года по суточной выплавке чугуна – 13 837 тонн. Признание рекордов «Запорожстали» на национальном уровне вдохновляет нас на новые достижения, — отмечает генеральный директор комбината «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

ПАО «Запорожсталь» - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира.

Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, х/к лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.