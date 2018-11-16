Экономика

10:57 16.11.2018

Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах Германии

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Движение дизельных автомобилей ограничено еще в двух городах Германии

Административный суд в Гельзенкирхене (земля Северный Рейн - Вестфалия) в четверг принял решение ограничить движение дизельных автомобилей в двух городах региона: Гельзенкирхене и Эссене, сообщает агентство dpa.

В результате суд удовлетворил очередной иск экологической организации Deutsche Umwelthilfe, которая уже добилась подобных запретов в Аахене, Берлине, Бонне, Гамбурге, Кельне, Майнце, Штутгарте и Франкфурте-на-Майне.

С 1 июля 2019 года в Эссене будет ограничено движение машин с дизельными двигателями в 18 из 50 районов города. Впервые под решение суда подпал и проходящий через город автобан А40.

В определенных судом зонах будет разрешено движение только дизельных автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. С 1 сентября следующего года в них будут допускать только машины класса Евро-6.

В Гельзенкирхене ограничения коснутся одной из улиц, по которой с 1 июля 2019 года будет разрешено движение только автомобилям с двигателями класса Евро-6.

Суд в Дармштадте рассмотрит аналогичный иск экологов 21 ноября, Висбадена - 21 декабря.

Правительство ФРГ в тот же день приняло изменения в закон "О защите окружающей среды от различных вредных воздействий". Согласно этим поправкам, не может быть запрещено движение дизельных автомобилей в городах, где среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе не превышает отметку в 50 микрограммов на кубический метр.

Это на четверть превышает норму ЕС, предусматривающую максимальную величину в 40 микрограммов на кубический метр, отмечает Deutsche Welle.

Принятые меры являются лишь частью пакета мероприятий, с помощью которых правительство намерено противостоять запрету на эксплуатацию дизельных автомобилей. Они включают, к примеру, переоборудование старых городских автобусов и машин коммунальных служб. Кроме того, речь идет о финансовой поддержке автопроизводителями владельцев, пожелавших поменять старые дизельные автомобили на новые модели, и разработке автоконцернами программного обеспечения, способствующего снижению содержания диоксида азота в выхлопах дизельных автомобилей.

В 2017 году установленные Европейским союзом допустимые пределы содержания двуокиси азота на уровне 40 мкг на кубометр были превышены в 65 городах Германии, по данным Федерального ведомства по охране природы.

Теги: #авто #дизель #германия
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