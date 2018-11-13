Экономика

16:33 13.11.2018

"Нафтогаз" будет стремиться напрямую работать с населением-конечным потребителем газа и тепла – Коболев

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"Нафтогаз" будет стремиться напрямую работать с населением-конечным потребителем газа и тепла – Коболев

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает основным поражением компании за последние годы то, что она не смогла объяснить своим конечным бенефициарам – населению Украины все выгоды реформы газового рынка.

"Нафтогазу" надо напрямую начать работать с населением – конечными потребителями газа и тепла", – назвал один из способов решения этой проблемы глава компании в ходе форума "Дирижеры изменений", который проходит в Киеве во вторник.

По его мнению, если бы компания смогла работать напрямую, то проблемы, подобные возникшим сейчас с задержками включения тепла в Кривом Роге или Смеле, можно было бы решать с выгодой для конечного потребителя.

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А.Коболев отметил среди причин негативного отношения населения к проведенным реформам на газовом рынке также их незавершенность и задержку правительства в переходе на монетизацию субсидий конечным потребителям, вместо которой была внедрена промежуточная модель перечисления субсидий облгазам и газсбытам.

"Нам, правда, удалось добиться больших побед на внешнем рынке, но на внутреннем фронте мы пока не очень успешны", – констатировал глава правления НАК.

В качестве примера он привел неспособность за последние годы получить доступ к абонентской базе конечных потребителей, которая бы дала возможность с соблюдением всех требований защиты персональных данных получить информацию о реальном потреблении газа и выделенных субсидиях.

В отсутствии такого доступа, А.Коболев оценил объемы ежегодно приписываемого населению потребления газа по льготным ценам до 2 млрд куб. м, или до $700 млн.

Как сообщалось, в конце августа "Нафтогаз Украины" создал "внучки" для поставки газа тепловикам и промышленности – ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг", которые в сентябре получили лицензии на поставку газа.

Годом ранее НКРЭКУ выдала лицензию на поставку газа ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины". Дочерней компании НАК - "Газ Украины" - принадлежит 100% всех трех компаний.

Теги: #нафтогаз #газ #тепло #коболев
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