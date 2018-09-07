Лондонская неделя моды полностью откажется от меха

Неделя моды в Лондоне, которая пройдет с 15 по 19 сентября, впервые в истории ведущих международных показов будет проводиться без использования меха в каком бы то ни было виде, объявил в пятницу Британский модный совет (British Fashion Council).

Дизайнерские бренды сдались под напором активистов, которые выступают против использования меха и других продуктов животного происхождения.

Накануне британская компания Burberry Group PLC объявила о полном отказе от натурального меха в своих коллекциях. Ранее такие же обязательства дали бренды Gucci и Versace, Ralph Lauren, Hugo Boss и Armani.

Prada - один из немногих последних домов, еще сопротивляющихся этой тенденции. В апреле компания обещала избегать активной рекламы и продвижения продукции из меха и кожи экзотических животных, но не стала отказываться от их использования.

Неделя моды в Лондоне проводится дважды в год, в феврале и в сентябре. Наряду с модными показами в Нью-Йорке, Милане и Париже лондонский входит в число важнейших мероприятий отрасли.