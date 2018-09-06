Экономика

09:48 06.09.2018

Нефть слабо дешевеет после падения накануне

2 мин читать
Нефть слабо дешевеет после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок незначительно снижаются после падения накануне, инвесторы реагируют на данные о росте запасов на ключевом терминале в Кушинге.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв уменьшилась на $0,04 (0,05%) - до $77,23 за баррель. В среду контракты подешевели на $0,90 (1,15%) - до $77,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,13 (0,19%) - до $68,59 за баррель. Накануне контракты снизились в цене на $1,15 (1,65%) - до $68,72 за баррель.

Как сообщается в отчете Американского института нефти (API), запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 631 тыс. баррелей.

Официальные статданные министерства энергетики будут обнародованы в четверг в 18:00 МСК. Аналитики прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на подъем запасов в Кушинге на 600 тыс. баррелей, при этом зафиксирует снижение товарных запасов нефти в стране в целом на 2,9 млн баррелей.

Тем временем участники рынка следят за ситуацией на развивающихся рынках, где наблюдается падение валютных курсов к доллару на фоне различных проблем. Так, ранее стало известно, что экономика ЮАР вступила в период рецессии во втором квартале впервые с 2009 года.

"Инвесторы становятся все более осторожными, - сказала старший аналитик Mizuho Securities Макико Цугата. - Такие факторы, как падение валют emerging markets, могут привести к снижению спроса на нефть, поэтому инвесторам сложно делать агрессивные ставки на подъем цен на нефть".

Теги: #нефть #цена
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть дешевеет на фоне ослабевания шторма "Гордон", цена Brent опустилась до $77,3 за баррель

Нефть дешевеет на ослаблении угрозы урагана, Brent на уровне $77,81 за баррель

Индия в августе сократила импорт нефти из Ирана на 36%

Цена никеля снижается 5-й день подряд, упала до минимума за 7 месяцев

Цена Brent превысила $79 за баррель впервые с 10 июля

Цена нефти марки Brent слабо снижается после роста накануне

Цены на нефть растут на новостях из Ирана, Brent подорожала до $78,3 за баррель

Гройсман рассчитывает на финализацию консультаций по цене на газ в сентябре

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижена на $5,4, до $130/т

Цены на нефть снижаются на ожиданиях увеличения добычи, Brent у $77,4 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Ресторан Urban Space 500 в Киеве откроется в декабре

Миссия МВФ начала работу в Киеве

Суд обязал Франкфурт запретить въезд дизельным автомобилям с февраля 2019г

Кабмин утвердил концепцию общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022гг

Украина с начала 2018/2019 МГ экспортировала 5,8 млн тонн зерновых

Украина к 5 сентября намолотила почти 35 млн тонн зерновых и зернобобовых

Украина за 8 мес. снизила добычу угля на 6,5%

Доллар стабилен к евро, снижается к иене

Австрия хочет видеть в руководстве ЕЦБ своих кандидатов

Природные катаклизмы могут негативно повлиять на рост ВВП Японии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА