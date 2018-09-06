Украина за 8 мес. снизила добычу угля на 6,5%

Угледобывающие предприятия Украины в январе-августе 2018 года сократили добычу рядового угля на 6,5% (на 1 млн 538,6 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 22 млн 67,5 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 9,8% (на 440,3 тыс. тонн) – до 4 млн 68,1 тыс. тонн, энергетического – на 5,8% (на 1 млн 98,3 тыс. тонн), до 17 млн 999,4 тыс. тонн.

В августе-2018 добыча рядового угля возросла на 15% (на 382,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года – до 2 млн 925,3 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за восемь месяцев сократили добычу на 10,3% (на 323,2 тыс. тонн) – до 2 млн 819,9 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля снизилась на 44,9% (на 255,1 тыс. тонн) – до 312,5 тыс. тонн, энергетического – на 2,6% (на 68,1 тыс. тонн), до 2 млн 507,4 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за восемь месяцев текущего года обеспечили добычу 7 млн 500,9 тыс. тонн угля (-5,7% к январю-августу 2017 года), Луганской – 359 тыс. тонн (-76,9%), Днепропетровской – 13 млн 45,8 тыс. тонн (+0,2%), Львовской – 1 млн 87,9 тыс. тонн (+10,5%), Волынской – 73,9 тыс. тонн (-3,3%).

Как сообщалось, Украина в 2017 году сократила добычу рядового угля на 14,6% (5 млн 947,9 тыс. тонн) по сравнению с 2016 годом – до 34 млн 916,2 тыс. тонн, в т.ч. коксующегося – на 18,6% (1 млн 554,1 тыс. тонн), до 6 млн 807,3 тыс. тонн, энергетического – на 13,5% (4 млн 393,9 тыс. тонн), до 28 млн 108,8 тыс. тонн.

ДТЭК 15 марта 2017 года сообщил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ, в частности, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Комсомолец Донбасса". В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.