Экономика

09:30 06.07.2018

Нефть Brent незначительно подешевела

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Нефть Brent незначительно подешевела

Нефть эталонных марок в пятницу демонстрирует слабые и разнонаправленные изменения после падения накануне из-за данных об увеличении коммерческих запасов в США.

Снижение подстегнули сообщения The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо состоится.

Котировка сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 6 июля снизилась на $0,11 (0,14%) - до $77,28 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в августе на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подорожала на $0,09 (0,12%) - до $73,03 за баррель.

В четверг стоимость Brent упала на $0,85 (1,1%), до $77,39 за баррель, тогда как WTI подешевела на $1,20 (1,6%), до $72,94 за баррель, минимума за неделю.

Инвесторы и аналитики соблюдают осторожность, поскольку в пятницу вступают в силу взаимные импортные пошлины США и Китая, отмечает экономист Overseas-Chinese Bank Барнабас Ган.

Теги: #котировки #нефть #нефть_котировки
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