Экономика

10:16 05.07.2018

Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине EUR1 млрд

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Глава Европарламента подписал решение о выделении Украине EUR1 млрд

Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд, сообщил представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий.

"Решение ЕП и Совета по предоставлению макрофинансовой помощи Украине в размере EUR1 млрд. было подписано сегодня президентом Таджани и председателем Австрии накануне 20-го саммита ЕС-ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС! – написал Н.Точицкий в своем микроблоге в соцсети Твиттер в среду вечером.

Как сообщалось, совет ЕС окончательно одобрил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины, предполагающую выделение EUR1 млрд кредитов при выполнении Киевом ряда условий. Против такого решения проголосовала только Венгрия.

Теги: #таяни #европарламент #финпомощь
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