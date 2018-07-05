Трамп призвал ОПЕК "незамедлительно" снизить цены на бензин

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти снизить цены на бензин.

"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что делают с тем, чтобы помочь. Во всяком случае, они поднимают цены выше, поскольку Соединенные Штаты защищают некоторых членов ОПЕК за очень небольшие деньги… Снизьте цену немедленно!", - заявил Д.Трамп в своем микроблоге Твиттер.

Он также отметил, что отношения Штатов и ОПЕК должны быть выгодны обеим сторонам.