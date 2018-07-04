Два профильных парламентских комитета настаивают на вынесении в зал законов о медстраховании

Парламентские комитеты Верховной Рады - по вопросам здравоохранения и по вопросам соцобеспечения - будут настаивать на вынесении на голосование законопроектов о медицинском страховании.

Такие рекомендации были приняты в ходе совместного заседания двух парламентских комитетов, состоявшегося в Киеве в понедельник.

В частности, депутаты будут настаивать на немедленном рассмотрении законопроектов об общеобязательном социальном медицинском страховании (№4981), об общеобязательном государственном медстраховании (№4981-1) и об общеобязательном социальном медицинском страховании в Украине (№4981-2).

"Мы будем требовать срочного рассмотрения законопроектов о медстраховании", - заявила глава комитета по здравоохранению Ольга Богомолец.

Она подчеркнула, что "говорить о медреформе, когда нет достаточного финансирования, самообман".

Как сообщалось, в октябре 2017 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который внедряет принцип финансирования "деньги за пациентом".

Осуществлять политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и выполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий в рамках реализации медицинской реформы будет Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая создана правительством 27 декабря 2017 года.