Экономика

17:49 04.07.2018

НКЦБФР намерена к концу года разработать кодекс профессиональной этики участников рынка капитала

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НКЦБФР намерена к концу года разработать кодекс профессиональной этики участников рынка капитала

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) намерена к концу текущего года разработать кодекс профессиональной этики участников рынка капитала, сообщается в пресс-релизе финрегулятора.

Согласно документу, участие в подготовке документа принимает Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine, которая непосредственно ведет дискуссию с участниками рынка: специалистами по вопросам торговли ценными бумагами и депозитарной деятельности, по вопросам управления активами, по вопросам клиринговой деятельности, в организации торговли на фондовом рынке, а также в бухгалтерском учете и аудите. Ассоциация, в частности, проводит опросы, интервью, обсуждает этические нормы, которые должны быть приняты на рынке в качестве стандарта для его участников.

НКЦБФР отмечает, что существующие в Украине этические стандарты профессии саморегулируемых организаций (СРО) имеют, исключительно, рекомендательный характер и в Украине не было ни одного случая, чтобы кто-то из участников рынка был привлечен к ответственности за их нарушение.

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"Уверен, что введение кодекса профессиональной этики будет способствовать повышению уровня доверия к фондовому рынку Украины, его большей прозрачности и, соответственно, привлекательности для инвесторов", - цитируется в пресс-релизе член НКЦБФР Максим Либанов.

Нацкомиссия также указывает, что разработка и внедрение кодекса является одним из элементов начатой реформы системы подготовки и аттестации специалистов фондового рынка.

Изучение и соблюдение новых профессиональных стандартов и этики станет обязательным для сертифицированных специалистов после завершения реформы.

Как сообщалось, в начале февраля 2017 года НКЦБФР подписала с ассоциацией инвестиционных профессионалов, имеющих лицензию CFA Institute - CFA Society Ukraine, меморандум о сотрудничестве в построении в Украине прозрачной системы сертификации специалистов фондового рынка.

В рамках меморандума Нацкомиссия 21 декабря 2017 года утвердила концепцию "Подготовки и аттестации специалистов фондового рынка и управляющих активами: прозрачность и соответствие современным требованиям и международным стандартам".

Документ предусматривает введение двух уровней аттестации: первичная - для лиц, которые впервые получают сертификат специалиста фондового рынка, и повторная – для продления срока действия сертификата.

Летом 2017 года к меморандуму присоединилась Профессиональная ассоциация участников рынка капитала и деривативов (ПАРД). Вместе с тем весной 2018 года ассоциация вышла из меморандума.

"С момента присоединения к меморандуму ассоциация никоим образом не была вовлечена ни в процесс создания концепции реформы сертификации, ни к разработке проектов нормативно-правовых актов, ни к разработке тестовых заданий", - прокомментировала свое решение ПАРД.

ПАРД также заявляла о намерениях вместе с другими СРО - Украинской ассоциацией инвестиционного бизнеса и Ассоциацией "Украинские фондовые торговцы" разработать альтернативную концепцию реформирования системы подготовки и аттестации специалистов на фондовом рынке, и представить ее общественности и Нацкомиссии.

Теги: #нкцбфр #этика
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