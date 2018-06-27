Экономика

13:41 27.06.2018

Укрэксимбанк направил на выплату дивидендов 588 млн грн

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Укрэксимбанк направил на выплату дивидендов 588 млн грн

Государственный Укрэксимбанк (Киев) направил в государственный бюджет Украины часть чистой прибыли в размере 588 млн грн на выплату дивидендов.

"По результатам деятельности в 2017 году Укрэксимбанк получил прибыль в размере 784 млн грн. и перечислил в государственный бюджет Украины часть прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в размере 588 млн грн", - говорится в сообщении банка.

Отчисления дивидендов банком осуществлено в соответствии со ст. 11 закона "Об управлении объектами государственной собственности" и постановлением Кабинета министров от 28 февраля 2018 года №139 "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства". Для Укрэксимбанка этот норматив составляет 75% чистой прибыли, полученной за 2017 год.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру чистых активов (171,011 млрд грн) банк занимал третье место среди 84 действовавших в стране банков.

Теги: #укрэксимбанк #госбюджет #дивиденды #прибыль
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