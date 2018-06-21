Египет и Индонезия станут крупнейшими в мире импортерами пшеницы в 2018/2019МГ

Крупнейшими мировыми импортерами пшеницы в 2018/2019 МГ станут Египет и Индонезия с объемом 12,5 млн тонн каждая, сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на данные июньского отчета Министерства сельского хозяйства США.

Как отмечается, общие объемы мировой торговли данной зерновой культурой будут рекордными и оцениваются в 186,7 млн тонн.

"Основными толчками к росту потребления зерновой культуры в этих странах стали рост населения, увеличение доли кормового потребления и активная урбанизация", - уточняется в сообщении.

Согласно сообщению, нынешние проблемы с погодой в основных странах-производителях и высокий спрос со стороны импортеров будут выступать главными факторами поддержки цен.

При этом аналитики Минсельхоза США прогнозируют сокращение мирового производства пшеницы в 2018/2019 МГ до 744,7 млн тонн, что на 13,5 млн тонн меньше прошлогоднего показателя.

Конечные мировые запасы пшеницы также пересмотрены в сторону сокращения до 266,1 млн тонн, что на 6,2 млн тонн меньше, чем годом ранее - 272,4 млн тонн. Мировое потребление пшеницы в 2018/2019 МГ вырастет по сравнению с прошлым годом до 750,8 млн тонн.

Аналитик рынков зерновых и масличных культур УКАБ Ольга Харабара, отметила, что Украина в 2018 году, несмотря на неблагоприятные условия в большинстве мировых стран-производителей имеет все шансы собрать урожай пшеницы на уровне прошлого года.

"Дожди, которые прошли за последнюю неделю по всей территории Украины, помогут компенсировать необходимый дефицит влаги, который наблюдался накануне", - пояснила она.