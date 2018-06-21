Экономика

16:32 21.06.2018

Египет и Индонезия станут крупнейшими в мире импортерами пшеницы в 2018/2019МГ

2 мин читать

Крупнейшими мировыми импортерами пшеницы в 2018/2019 МГ станут Египет и Индонезия с объемом 12,5 млн тонн каждая, сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на данные июньского отчета Министерства сельского хозяйства США.

Как отмечается, общие объемы мировой торговли данной зерновой культурой будут рекордными и оцениваются в 186,7 млн тонн.

"Основными толчками к росту потребления зерновой культуры в этих странах стали рост населения, увеличение доли кормового потребления и активная урбанизация", - уточняется в сообщении.

Согласно сообщению, нынешние проблемы с погодой в основных странах-производителях и высокий спрос со стороны импортеров будут выступать главными факторами поддержки цен.

При этом аналитики Минсельхоза США прогнозируют сокращение мирового производства пшеницы в 2018/2019 МГ до 744,7 млн тонн, что на 13,5 млн тонн меньше прошлогоднего показателя.

Конечные мировые запасы пшеницы также пересмотрены в сторону сокращения до 266,1 млн тонн, что на 6,2 млн тонн меньше, чем годом ранее - 272,4 млн тонн. Мировое потребление пшеницы в 2018/2019 МГ вырастет по сравнению с прошлым годом до 750,8 млн тонн.

Аналитик рынков зерновых и масличных культур УКАБ Ольга Харабара, отметила, что Украина в 2018 году, несмотря на неблагоприятные условия в большинстве мировых стран-производителей имеет все шансы собрать урожай пшеницы на уровне прошлого года.

"Дожди, которые прошли за последнюю неделю по всей территории Украины, помогут компенсировать необходимый дефицит влаги, который наблюдался накануне", - пояснила она.

Теги: #импорт #пшеница
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина за 4 мес. импортировала 2,16 млрд куб. м газа на $613 млн - Госстат

В Запорожской области пожар уничтожил около 94 га пшеницы

На ТЭС и ТЭЦ Украины за 5 мес. отгружено 2,8 млн тонн импортированного угля

Украинские предприятия в мае импортировали газ по средней цене $260 тыс./куб. м – МЭРТ

Узбекистан в мае импортировал более 70% украинского сахара

Украина за 5 мес. нарастила импорт меди на 5,2%, экспорт более чем наполовину

Украина за 5 мес. увеличила импорт сыра на 30,5%, незначительно сократила экспорт

Украина за 5 мес. увеличила импорт нефти на 36,8%

Депутаты инициируют продление льготных акцизов для импортных б/у авто еще на 2 года

Кабмин огласил электронные аукционы по продаже квот на импорт озоноразрушающих веществ на 2018 г.

ПОСЛЕДНЕЕ

Киевсовет поддержал расторжение договора с застройщиком отеля на Андреевском спуске

Британские птицеводы и пивовары страдают от дефицита углекислого газа

"Нафтогаз" уже перечислил в бюджет 8 млрд грн дивидендов за 2017г

АРМА обеспечила 3,4 млн грн поступлений в госбюджет

CEO и финансовый директор немецкой химкомпании Beiersdorf покидают компанию

Странам-потребителям не надо жаловаться на высокую цену нефти, а снизить налоги - министр нефти Омана

Саудовская Аравия в апреле сократила добычу нефти, повысила экспорт - JODI

Аграрный комитет рекомендует законопроект по дерегуляции сахарной отрасли ко второму чтению

Большинство американцев одобряет дипломатию Трампа в отношении КНДР - опрос

Глава Мининфраструктуры анонсировал две новые авиакомпании в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА