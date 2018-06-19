Минфин немного повысил ставки по "коротким" валютным ОВГЗ и привлек $305,1 млн и 1,46 млрд грн

Министерство финансов на первичных аукционах по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник согласилось разместить 8-мес. долларовые бумаги под 5,2% годовых, 12-мес. – под 5,4% годовых, 23-мес. под 5,65% годовых и привлекло $305,15 млн.

На последних подобных аукционах по размещению "коротких" долларовых бумаг в конце марта 7-мес. облигации размещались под 5,1% годовых, 10-мес. – под 5,3% годовых.

В то же время ставка по 24-мес. долларовым ОВГЗ в конце мая была такой же.

Минфин отказался удовлетворить 3 из 10 заявок на покупку 8-мес. долларовых бумаг суммарно на $11 млн со ставками до 5,3% годовых и 2 из 9 заявок на покупку 12-мес. бумаг на $10 млн со ставками до 5,5% годовых.

Что касается гривневых бумаг, то по сравнению с предыдущими подобными аукционами ставка на 3-мес. и 9-мес. ОВГЗ опустилась лишь на 0,01 процентного пункта (п.п.) – соответственно до 17,43% и 17,29% годовых, а по 6-мес. – на 0,05 п.п., до 17,2% годовых.