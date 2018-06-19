Экономика

12:01 19.06.2018

KfW предоставляет "ОТП Лизинг" субординированный кредит в размере $17 млн

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KfW предоставляет "ОТП Лизинг" субординированный кредит в размере $17 млн

Немецкий государственный банк развития (KfW) предоставляет компании "ОТП Лизинг" (Киев) субординированный кредит в размере $17 млн в рамках программы "Агрофинансирование".

Как сообщается в пресс-релизе KfW, соответствующее кредитное соглашение стороны подписали 19 июня.

Кредит предоставлен на семь лет с выплатой в конце срока.

"До настоящего времени KfW сотрудничал в украинском финансовом секторе с банками. Вместе с тем, лизинг – это хорошая альтернатива для финансирования инвестиций, особенно для МСП в аграрном секторе. Поэтому мы очень рады нашему новому партнеру – "ОТП Лизинг", и предоставив ему субординированный кредит, мы внедряем новый финансовый инструмент в украинском лизинге", - цитируется в сообщении директор KfW в Украине Лутц Хорн-Хааке.

Согласно сообщению, привлекаемый "ОТП Лизинг" кредит позволит предоставить в текущем году украинским компаниям $180 млн финансирования вместо запланированных $100 млн.

ООО "ОТП Лизинг" входит в состав европейской финансовой группы OTP Group. Компания основана в июне 2008 года как дочернее предприятие ОТП Банка. Предоставляет полный спектр лизинговых услуг, работает с ведущими производителями техники, оборудования и автотранспорта.

Теги: #лизинг #кредит #kfw
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