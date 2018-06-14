Акционеры "Укрнафты" обязали правление скорректировать отчет за 2017г в связи с замечаниями аудиторов

Акционеры ПАО "Укрнафта" обязали главу правления Марка Роллинса скорректировать финансовую отчетность компании за 2017 год в связи с замечаниями аудиторской компании PWC.

Соответствующее решение акционеры приняли на собрании в четверг.

Как указано в решении собрания, выводы PWC свидетельствуют об отсутствии достаточных и приемлемых оснований для дальнейшего признания и учета предоплат, выданных в 2015 году за поставку нефтепродуктов, общей номинальной стоимостью 14,13 млрд грн и балансовой стоимостью (по состоянию на конец 2017 года) 2,97 млрд.

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Данное решение акционеров может повлиять на показатель прибыли "Укрнафты" по итогам 2017 года.

Как сообщалось, "Укрнафта" закончила 2017 год с чистой прибылью 444 млн грн против 8 млрд 739 млн грн чистого убытка годом ранее

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.