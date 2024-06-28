Дипломатія

13:57 28.06.2024

Україна відкрила почесне консульство в Ліхтенштейні

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Україна відкрила почесне консульство в Ліхтенштейні

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс здійснив робочий візит до Князівства Ліхтенштейн, у рамках якого взяв участь у відкритті почесного консульства України в м. Вадуц.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, виступаючи на церемонії відкриття, заступник міністра привітав Почесного консула Девіда Карла Яндрасітса із долученням до дипломатичної команди України та закликав до активної праці заради наближення перемоги України.

"Чітка позиція Ліхтенштейну щодо війни РФ проти України, а також активна двостороння та багатостороння участь Князівства у зміцненні міжнародного правосуддя лише зміцнили наші зв'язки", - зазначив Перебийніс.

Як почесний гість в офіційній церемонії взяла участь міністерка закордонних справ, освіти та спорту Князівства Ліхтенштейн Домінік Хаслер.

"Україна та Ліхтенштейн поділяють спільні цінності та погляди. Відкриття почесного консульства України в Князівстві є історично значущою подією та символічним кроком для зміцнення взаємодії між нашими країнами", - зазначила вона.

Крім того, сторони обговорили перспективи розвитку двостороннього співробітництва у сферах, що становлять взаємний інтерес, а також взаємодію в рамках міжнародних організацій.

Теги: #консульство #ліхтенштейн

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